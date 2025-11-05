日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本）に出演。ChatGPTの課金ユーザーで、最近相談したことについて語った。



日本テレビの森圭介アナと岩田絵里奈アナの元“スッキリ”コンビが番組に出演し、森アナが最近ChatGPTに「メンタルをケアしてください」とお願いして、優しい言葉を掛けてもらい、「俺は夜泣いたね、画面の前で」とコメント。「だから、岩田さん、もう来年は大丈夫です！」と岩田アナに相談することはもうないかもしれないと語る。



岩田アナも“めちゃめちゃ課金勢”であるそうで、「私も実際使ってますからわかりますよ。最近はクレジットカードの不正請求について相談してました。絶対私は使ってないんだもん！！っていう悔しさを相談してました」と言うと、森アナは「どうした！それは消費者センターに連絡しろよ、AIじゃなくて」とツッコミを入れた。