証拠の写真が撮れた…！ 呆れた妻の行動が明らかに【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.30】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると、妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消してしまう。そこで夫が義母に確認すると、妻は実家に帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届く。しかし、すぐに送信取り消しになり、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫は妹に相談し、居場所を突き止めることに。一週間後、妹から送られてきた写真には、妻と男性、子どもの3人が写っていた。
夫は妻の裏切りを確信し、探偵事務所に調査を依頼。夫が妻のパソコンを調べると、SNSに「明日はデート」と書かれていた。調査の結果、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。そして翌日、2人がホテルに入る写真が撮れたと連絡が来て…。
すぐに写真を送るかと聞かれ、夜にしてほしいと頼む夫。やはり心の準備が必要ですよね。
そしてその夜、約束通り探偵から調査報告書が到着します。気になる内容は…？
(おにぎり2525)