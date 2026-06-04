健康で長生きするためにはどんなことをすべきか。作業療法士の荻野修一郎さんは「ウォーキングがいい。健康な体作りに効果的なだけでなく、ちょっとした工夫でドーパミンも放出され心も健康になる」という――。（第2回）※本稿は荻野修一郎『1日15分健康ウォーキング』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yanyong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yanyong■ウォーキング前に体調をチェック雨や