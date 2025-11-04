優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでの優勝報告会では、“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手がスピーチ。「ドジャース王朝」を大胆に宣言した。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから盛大な歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」などが生中継。壇上でマイクを握ったキケは「俺のチームメートはとても謙虚だ。だけど、そろそろあのクソみたいな話をする頃合いだと思う」と力強く切り出した。

「あのクソみたいな話」というのはドジャースが王朝（dynasty）を築きつつあるという話題だ。キケは「全員が王朝について質問してきた。6年間で3回（の優勝）はどうだい？ 2連覇は？ ああ、俺たちはクソったれな王朝だぜ、ベイビー！」と放送禁止用語も交えながら、堂々と“王朝宣言”した。

WS連覇は球団史上初。メジャー全体でもヤンキースが1998年から2000年に3連覇して以来、25年ぶりの快挙だった。ドジャースは2020年に32年ぶりの世界一に輝いて以降、6年間で3度目の優勝となった。



