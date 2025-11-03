2026年春頃に予定されているコンサートツアーをもって活動を終了する、5人組アイドルグループの嵐。そんな彼らのファンクラブ会員からここ数日で悲鳴が上がり、話題となっている。

「11月2日ごろから、嵐のファンクラブの会員資格を更新したファンがXに次々とポストを始めました」（芸能記者）

一連のポストには悲痛な思いがあふれている。

《最後の更新してきたよ》

《嵐ファンクラブ最後の更新が終わりました。泣く》

《もちろん更新したけど、会費1,800円って活動終了が迫ってる現実を突きつけられて淋し過ぎる》

嵐のファンクラブは、活動終了に伴い2026年5月末をもって閉鎖する予定だ。

「STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントたちのファンクラブは1年更新。更新すると、通常であれば有効期限が1年後になります。しかし、嵐のファンだけは、更新後の有効期限が2026年5月31日と表示されています。さらに、活動期間が1年未満のため、会費も減額されているのです。“減額された金額”がまさに嵐の終わりを示すものと、ファンは受け取っているのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

11月3日に、26周年となるデビュー日を迎えた嵐。寂しさを抱えるファンに手を差し伸べるように、嵐からはファンにたくさんのプレゼントが届けられている。

「同日、グループの公式Xが更新され、《本日、11/3は嵐のデビュー記念日、いつも応援いただきありがとうございます》と、5人のメンバーを表した5つのダンス絵文字とともに感謝のメッセージが綴られました。

さらに、『生配信だヨ嵐会 2025』と題したファンクラブ会員向けの生配信が無料で行われました。また、アーカイブ配信の視聴も可能とのことです。まさに大盤振る舞いで、嵐としては少しでもファンに恩返ししたいということなのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

グループとしての“終わり”が着々と近づいている。