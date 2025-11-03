夫婦YouTuber「ポンコツらいす」が、TikTokにアップした動画が物議を醸している。

「ポンコツらいす」は妻のまりこ（40）とこうせい（27）からなる、13歳差の夫婦YouTuber。歳の差カップルの日常を伝える動画で人気を博し、YouTubeのチャンネル登録者数は30万人を誇る。2人が結婚したのは’21年1月で、当時まりこはバツイチで2人の連れ子がいた。また、’24年2月に子供が誕生したため、現在「ポンコツらいす」ファミリーは子供3人を抱える5人家族だ。

そんな「ポンコツらいす」の“問題動画”がTikTokにアップされたのは、10月27日のこと。《イヤな質問するなぁwwww》という文言とともに公開されたその動画は、カメラの外からまりこが質問し、自宅の一室でこうせいと、まりこの連れ子の1人であるヒカちゃんが答えるシーンが収められている。

冒頭で、まりこはヒカちゃんを前にして「結婚する時、連れ子、邪魔じゃなかった？」とこうせいに質問。すると、こうせいはこう答えた。

「邪魔っていうか……。邪魔とは思わなかったけど、邪魔だったかもね」

ヒカちゃんが「まあまあまあ」と苦笑すると、こうせいは「（連れ子が）いるのといないのとではさ、身軽さは違うじゃん？お金もかかるし、時間もとられるし」と述べた。それに対してまりこは「うん」と言い、ヒカちゃんも頷いてみせた。

再び「邪魔だったかもね」とこうせいが言うと、ヒカちゃんはこうせいと目を合わせ、また苦笑。まりこが笑うと、こうせいは「いや、でもね。（邪魔）なんだけど、ヒカとかぶーちゃん（編集部注・まりこの連れ子のこと）がいたからこそ、みんなでワイワイさ、山とか自然散策したりとか」「その時の楽しさはやっぱ倍増になって楽しかったし」とフォローした。

「まりこと2人でも楽しかったと思うけど、子供達がいたからこそまた違う笑いが生まれたって言うかさ」「むしろ良かったよ？」と述べたこうせい。すると、《ホントかよww》と言うテロップが流れ、さらに改めてこうせいが「邪魔だったよ」と言うと、ヒカちゃんが笑い、こうせいは「いや、こういう感じの仲なんで」と説明した。

そして、2人はハグすることになったがこうせいは「邪魔！邪魔！」と言い、《ひどいwwww》というテロップが。続いてヒカちゃんが「来て」と言ってハグする流れになったが、次はヒカちゃんが「邪魔邪魔邪魔」とこうせいに言うことに。するとこうせいが「こういう仲なんです。邪魔なんです、僕」「俺が“連れ子が邪魔”ってよりも、連れ子が“俺が邪魔”」と発言。すると、まりこは大声で笑い、《ウケるwwww》というテロップが表示された。

だがその後、Xで同動画のスクショとともに“冗談でも笑えない”などという指摘が投稿され、反響を呼ぶことに、Xでは他にもこんな声があがった。

《なんかもう本当に心が痛い》

《子供ガチで可哀想》

《どれだけ子どもを傷付けるか、考えたこともないでしょうね》

《かわいそうすぎる》

この騒動について、WEBメディア記者はこう分析する。

「同動画は、こうせいさんが“邪魔だったかもね”と話すたび、そのシーンが繰り返し流れるという編集であり、かなり強調された作りでした。そのため、ここまで波紋が広がってしまったのかもしれませんね。

とはいえ、家族間のセンシティブな話であり、父親が“連れ子が邪魔”とストレートに言ってしまうことに違和感を覚える人が出てきてしまうのは当然でしょう」