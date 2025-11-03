「ニットお手入れ面倒」問題 →【ROPÉ PICNIC】解決！ 洗濯機で洗える♡「優秀トップス」

秋冬コーデに出番が増えるニットトップス。お入れのしやすさも重視して選ぶなら「お家でお洗濯できるマシンウォッシャブル素材」（公式オンラインストアより）を使用した【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のニットトップスがおすすめです。今回は「もっちり、ふんわりタッチが魅力」のスフレニットシリーズから、顔まわりがスッキリ見えるVネックセーターと、サッと羽織ってサマになるカーディガンをご紹介します。カラバリも豊富なので、イロチで欲しくなるかも。

顔まわりスッキリ！ こなれて見えるVネックセーター

【ROPÉ PICNIC】「スフレニットシリーズ Vネックニットプルオーバー」\4,499（税込）

Vネックデザインが美しいデコルテラインを演出。肩を落としたドロップショルダーによるリラックス感のあるシルエットが、こなれた印象も与えます。お手入れしやすいだけじゃなく、公式オンラインストアで「肌あたりもやさしく、チクチクしにくい」と紹介されているように、着心地の良さも実感できそうな優秀アイテムです。

秋冬ファッションが垢抜けるブルーニット

ブラックやライトグレー、キナリのベーシックカラーに加え、レッドやブルーなど差し色になるカラーも揃う全7色展開。「発色が綺麗なので着るだけで華やぎ抜群」とコメントしているスタッフさんは、明るく爽やかに映えるブルーをチョイス。ダークトーンになりがちな秋冬ファッションが一気に垢抜け、ワンツーコーデもグッとおしゃれな雰囲気に仕上がりそうです。

サッと羽織ってサマになるフェミニンニットカーデ

【ROPÉ PICNIC】「スフレニットシリーズ パールボタンショートカーディガン」\5,489（税込）

パール風のボタンとぽわんと膨らむ袖が、フェミニンなムードを演出。こちらもドロップショルダーのリラックスフォルムが特徴。トレンドのショート丈で、サッと羽織るだけでサマ見え。スッキリと着こなしやすく、パンツともスカートとも合わせやすいのも優秀ポイントです。全6色展開。

袖フリルが可愛い！ お手本にしたいオフィスコーデ

着こなしに変化をつけたいなら、スタッフさんのように、シアーフリル袖が特徴のブラウスにカーディガンを重ねて華やかさをプラスしてみて。Iラインスカートを合わせた、上品さもきちんと感も備わったコーデは、オフィスシーンでも一目置かれそうです。

