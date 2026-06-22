今年も全国的に酷暑が予想されているが、そうしたなかで毎年必ず議論になるのが「冷房の適切な温度」である。「寒い」「暑い」の感じ方は人それぞれだが、外がいくら暑くても、飲食店やデパートなどの強烈な冷房には「寒すぎる」と感じる人が少なくない。そういったニーズに応えるため、様々な施設や交通機関で、冷房を通常よりも数度弱めに設定するサービスが導入されている。温度によって選択肢が増えることを歓迎する向きも