コスメブランド「Peony（ピオニー）」の人気アイテム「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」に、待望の新色2カラーが2026年6月26日（金）より登場します。ジェラートをイメージした甘く可愛らしいカラーに加え、限定ポーチセットやファッションアイテムも同時発売。見た目の可愛さとトレンド感を兼ね備えた、心ときめくコレクションをご紹介します♡