韓国メイクのトレンドとして人気を集めている“グロウチーク”。内側からにじみ出るような血色感と、自然なツヤ感を同時に叶えるメイクに注目が集まっています。そんな中、11年連続韓国ファンデーション1位※ブランド「AGE20’S（エージトウェンティズ）」から、新作チーク『スリークグレーズブラッシュスティック』が登場。頬にひと塗りするだけで、韓国アイドルのような立体感のあるツヤ肌