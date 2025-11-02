·¦ÄÍÍÎ²ð¡ØIWGP¡Ù¥¥ó¥°Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ25Ç¯±Û¤·¹ðÇò¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡ÖÅ·ºÍ²á¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÄÌ¡²è2¥¥ã¥é¹çÂÎ¤À¤Ã¤¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤ä¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡ÊIWGP¡¢2000Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·¦ÄÍÍÎ²ð¡ØIWGP¡Ù¥¥ó¥°¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ò¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·¦ÄÍ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î»öÌ³½ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Åö»þ16ºÐ¤´¤í¤Ç¡¢ÇùÁ³¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØIWGP¡Ù¥¥ó¥°¤³¤È°ÂÆ£¥¿¥«¥·Ìò¤òÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£Àé¸¶¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢·¦ÄÍ¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íç¤ËÌÓÈé¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¬¥Á¥¬¥Á¡¢¥®¥ó¥®¥ó¤ÎÉÔÎÉÌò¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·¦ÄÍ¤ÏÉÔÎÉ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µÓËÜÄÌ¤ê±é¤¸¤Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¡×¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥¦¥À¥¦¥À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Í¥§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¡²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥Þ¥®¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë¹½¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥ä¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥Þ¥®¥ó¤È¡Ê¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¡Ë¥³¥í½õ¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¥®¥ó¤ÏÉÔÎÉ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¥³¥í½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÄé¹¬É§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¥¥ß¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤ó¤Ê¤è¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈOK¡£6¡Á7ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº»á¤¬¡È¥³¥í½õ´ó¤»¡É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈëÏÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡Ö¥³¥í½õÂ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ÎÅ·ºÍ²á¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥¢¥Þ¥®¥ó¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡ª¡×¡Ö¥¥ó¥°¤Ï¥¢¥Þ¥®¥ó»²¹Í¤Ã¤ÆÃÎ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖWGP¸¶ºî¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¸«¤Æ¡Ø°ã¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
