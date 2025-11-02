「大谷先発」がトレンド入り

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に大谷翔平投手が先発登板することを発表した。前日時点では未定だったものの、世界一を決める一戦で大谷が二刀流登板。「中3日で大谷先発マジか」と、ファンは騒然となった。

泣いても笑っても2025年最後の一戦。大谷がマウンドにあがる。ワールドシリーズでは第1戦に登板したスネルが第5戦に先発。第2戦と第6戦に山本が登板し、第3戦に先発していたグラスノーが第6戦を締めていた。大谷は第4戦に先発しており、中3日での登板となる。

そして、ブルージェイズはサイ・ヤング賞3度の41歳、マックス・シャーザー投手が先発。球界屈指の投手2人が、史上最高の舞台で投げ合う。

多くのファンが大谷登板を予想するも、正式発表にファンは大興奮。日本時間では午前2時30分の発表にも関わらずX（旧ツイッター）では、「大谷先発」がトレンド入り。「制圧する投球を見たい」「中3日で大谷先発マジか」「うおおおお大谷くん先発！ まじかー！！！！ しかもシャーザーと投げ合い！！ 豪華すぎる！！」「最後だからお互い出し惜しみなしやな」「え、これで勝ち投手になり優勝とか漫画でも描かれんストーリーやろ？ 楽しみすぎる」「壊れないで…」「マジで大谷行くんか！！！」といった声が上がっていた。（Full-Count編集部）