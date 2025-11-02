阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が1日、関西空港発の航空機で離日した。日米争奪戦が予想される今オフ。去就について問われると、冗談を交えながら猛虎愛を口にした。

「もう絶対、タイガースには帰ってこないです。シランケド！（阪神からオファーがあれば）選択肢の一つとしてあります。この大阪の町もすごく気に入っています」

リーグ優勝の記念キャップをかぶって登場。持ち前の明るさは健在だったが、その一方で、チームメート、スタッフ、ファンに対して何度も感謝の思いを述べた。

「自分にとっても誇りになるような1年。友達と話した時に誇れる、素晴らしかったと胸を張って言える。一生忘れることはない」

10月26日に行われた日本シリーズ第2戦での先発を終えてからも、同学年の大山、近本、木浪、畠らと会話を交わしたという。「胸にぐっとくるものがありました。3回ぐらい泣きそうになった」。今季が来日1年目。右も左も分からなかった異国の地で支えとなったのは、周囲の存在に他ならなかった。

「どんな場所で（プレーして）も、どんな形でも、納得するような形になるんじゃないかな。この場所が好きなので、この後どういう形になるか楽しみ」

レギュラーシーズンでは6勝（3敗）を挙げ、防御率は1.39。規定投球回未満ながら奪三振率は11.2を誇った。チームは来季、2リーグ制以降では球団初のリーグ連覇を目指す。球団は全力で慰留に努める方針。必要不可欠な優良助っ人の去就に注目が集まる。（石崎 祥平）