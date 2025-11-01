クリエイティブの祭典「Adobe Max」の恒例行事「Sneaks」 Photo: かみやまたくみ

2025年10月29日、Photoshopなどを展開するソフトウェアメーカー「Adobe（アドビ）」が現在研究中の新技術の一部を披露しました。

クリエイターの祭典「Adobe Max」の恒例行事「Sneaks」（＝チラ見せ）でのことで、正式な公開ではありませんが、有望なものは追々Photoshopなどに正式実装されることも。実験色が強い技術群が紹介される、という感じです。

今回は現地・米ロサンゼルスの会場で見ることができたのですが、ちょっとほっとするような内容でした。世界中がAIが盛り上がっていますから、Sneaksで紹介された技術も軒並みAI絡み。ただ、「人間が撮影した動画や写真を手軽かつハイクオリティに仕上げるならAIはこう使うといいんじゃない？」が主眼となっていて、なんというか人間中心的。

そんな風に感じるのは、最新の動画生成AI（OpenAI Sora 2やGoogle Veo 3.1）を追っていたからでしょう。これらは描写力だけでなく映像の構成力も向上させ、編集自体を行う必要がないような方向性で登場してきていましたが、Adobeはシンプルに人間のクリエイターが自分で撮った写真や動画を、自分が望んだように編集しやすくなるようなAIの利用法を探っていました。

以下にSneaksの内容をまとめます。これらがAIエージェントにフル活用されて、人間なしで

1. イラストが秒でアニメになる技術

デザイン画の「動かしたい部分」を選択、プロンプトで動かし方をざっくりと指定すると、その通りに動き出す技術「Project Motion Map」。AIが指定に沿ったアニメーションを生成しています。

デザイン画の動かしたい部分にプロンプトを入れると動き出す新技術「Project Motion Map」。 pic.twitter.com/89eymWupY2 - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

2. 「いらない音」だけを消しちゃえる技術

雑音がのっていてスピーチが聞こえない動画。そこから一発でノイズを別トラックに分離、ミュートにしたら綺麗に聞こえるように。「Project Clean Take」は相当に使い勝手がよさそうな音声認識＆分離技術です。すげー。

Project Clean Take。雑音がのっていてスピーチが聞こえなくなってる動画。



一発でノイズを別トラックに分離、いらないトラックをミュートにしたら綺麗に聞こえる。



すげー。 pic.twitter.com/9CbKw3v5ec - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

メニューから各トラックのトーンを変えることなんかもできます。以下の例は、Adobeのオフィス紹介動画からトーク部分のみを抽出、ウィスパー（ささやき）に変換した例です。

メニューからスピーチのトーンも変えれる。Adobeのオフィス紹介動画をウィスパー(ささやきに）。 pic.twitter.com/Y8DzicLFCd - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

3. 画像内の「ある面だけ」を正確に検出・変更する技術

画像内の「表面」を好きに変えられる技術 Project Surface Swap。

複数のアイテムが置かれた木製テーブルの「テーブル面のみ」を認識、その後、読み込んだ大理石の画像で置換しています。テーブル面以外は一切変わっておらず、「テーブルの素材」だけを綺麗に変更できています。

画像内の「表面」を好きに変えられる技術 Project Surface Swap。



複数のアイテムが置かれた木製テーブルの「テーブル面のみ」を認識して、ロードした大理石の画像で置換。



テーブル面以外は一切変わっていない。 pic.twitter.com/yZ8Weiigbk - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

クルマの色だけを変える、なんて例も紹介されていました。これもかなり汎用性が高そうな技術です。

4. 写真から「3D空間」を創造できる技術

個人的にめちゃくちゃヤバいと思った技術「Project New Depth」。

最初は画像に奥行きを与えている様子が紹介されています。物体の裏に別の被写体をロード＆配置したりしています。

後半を見るとわかりますが、やっているのは「二次元画像の立体化」。画像全体を回転して「本来見えない部分」を見ることさえ可能です。

これやっば、写真を3D空間に変換する技術「Project New Depth」。



- 最初は画像に奥行きを与えているところ。物体の裏に別の画像の被写体を置けたりしている。

- それ即ち、空間そのもの作っているので、空間全体を回転させたりもできる。 pic.twitter.com/86I5c0Lvih - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

5. 光と影の魔術師になれる技術

Project Light Touchのデモでは、ポートレイトから複雑な形状の影を消す様子が紹介されました。麦わら帽子の影響でできた複雑な影が、顔が見やすいように変化しています。

Project Light Touch。麦わら帽子でできた複雑な影を消している。これはこの技術の応用編だ。 pic.twitter.com/CjvkDsXPTI - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

この技術は何をやっているのかというと、「写真内の被写体への光の当たり方」を変更しています。光源の位置を指定すると、それに対して全体を自然な描写で描き換えます。見せたい場所を効果的に演出できるよう、後からライティングを変更できるのです。

その本質は「画像の光源を自由に設定できる技術」。光源の位置に合わせて、画像内の物体への光の当たり方に関する部分だけを書き換える。 pic.twitter.com/EjpSBD2GkU - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

6. 「空間的な配置」に従って画像を生成する技術

3D空間に3Dオブジェクトを配置し、登場させたいものを画像で紐づけると…それらを元にしたイラストが生成される技術「Project Scene It」。画像内の要素を空間的に指定できるって感じです。

3D空間に3Dオブジェクトを配置し、登場させたいものを画像で紐づけると…それを元にしたイラストが生成される技術「Project Scene It」。



画像内の要素を空間的に指定できるって感じですが、今の技術でやろうとするとけっこう大変なはず。 pic.twitter.com/TDLN4hiMXj - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

7. 画像内の被写体を完全抹消する技術

選択した被写体を削除すると、「それが存在していた痕跡」も消して整合性をとる技術「Project Trace Erase」。

- 前半：クルマが消えると同時に、手前の水たまりの中のシルエットも消える

- 後半：女性を消すと、影や写り込みも一緒に消える

画像内の被写体を完全抹消する技術「Project Trace Erase」。



選択した被写体を削除すると、「それが存在していた痕跡」も消して整合性をとる：



- クルマが消えると同時に、手前の水たまりの中のシルエットも消える

- 女性を消すと、影や写り込みも一緒に消える pic.twitter.com/yQ4mU10foc - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

以下の例がわかりやすいかも。本当に「いなかったことにしちゃう」感じ。

これもわかりやすい、本当に「いなかったことにしちゃう」感じ。 pic.twitter.com/DxlzJZEdjx - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

8. 一発で「多くの修正」を反映する技術

動画から「不要な人を消す」と「背景を変える」を同時にやっていたのが、Project Frame Forwardという技術です。

始まりの絵と終わりの絵を指定でき、最後にいなかった人物は最初からいなかったことになって整合性がとられています。プロンプトでの指示・ペンでの範囲指定も可能であるなど、多様な調整の仕方に対応しています。

能率的に欲しい映像を実現する技術という感じでしょうか。

動画から「不要な人を消す」と「背景を変える」を同時にやっていたのが、Project Frame Forward。



一発の操作で多くの方向性を解消できる仕組みを構築した感じ。



始まりの絵と終わりの絵を指定でき、最後にいなかった人物は最初から消えて整合性がとられている。プロンプトも効きます。… pic.twitter.com/y3k5QiaA9D - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

9. 「動画の音声データ構造」を認識・生成。複雑な音声管理を可能にする技術

以下の映像の1:43頃がわかりやすいのですが、元々の動画にあった単一のサウンドトラックを複数に分割しています。「どういう音か」で分割・整理するため、好みに応じた調整もしやすい。「音声データの構造化」を行っている感じですね。映像内容も踏まえて解析が行われるのも特徴です。Project Sound Stagerという技術です。

「動画の音声データ構造」を生成するProject Sound Stager。



1:43頃に単一のサウンドトラックを複数に分割している。それぞれ「音の種類ごと」になっているので、好みに応じた調整もしやすい。



構造化は映像内容も踏まえて行われる。 pic.twitter.com/z3DZ7SfeK4 - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

10. 「画像同士を合成したいけど、なんか合わない」を解消する技術

ある画像に別の画像を合成したいときに、「何かしっくりこないな」ということがあります。Project Turn Styleはそういった状況を解消する技術です。

合成したい画像をドラッグすると、3Dオブジェクトになって回転などが可能に。「どの角度で合成するか」を決めると、そのタイミングで合成処理が行われるのですが、この処理の品質がすごい。高解像度で合成するので、違和感がありません。動画の最後、女の子の顔の部分で、その品質の高さがわかるのではないかと思います。

画像を合成したいけど「向きが合わなくて変になる」をキレーに解消する技術 Project Turn Style。



合成したい画像をドラッグすると、3Dオブジェクトになって回転などが可能に。角度が決まったタイミングで本番の合成処理が高解像度で行われる。



最後の合成部を拡大してるとこで品質の高さがわかる。 pic.twitter.com/7NcrvoPCzN - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 30, 2025

これらの技術がAIエージェントにフル活用される感じで発表されてたら、絶望感あったかもしれません。

発表の様子はYouTubeで配信され、アーカイブが公開されています。

Source: Adobe

本記事の制作に当たっては、Adobe社より渡航滞在費等の取材費の提供を受けています。