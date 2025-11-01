【夫婦、小さなすれ違い…】おにぎりニギニギ素手派？ラップ派？【第48話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、夫が作るおにぎりから起こった一件です。
夫「ごはんちょっと残ってる。おにぎりにして食べちゃおう〜」
炊飯器に少しだけ残ったごはんでおにぎりを作る夫。ちょうどふたつできたので妻にも「はい、どーぞ」。これだけ聞いているとなんとも微笑ましい夫婦像に思えます。
夫「おいしい？」
妻「う、うん……おいしい……！」
うきうきと妻に感想を聞く夫に対し、なにか言いたげな妻の反応。これ、わかるな〜と思われる方、どれぐらいいるのでしょう。いつからか、ラップでおにぎりを作ることが当たり前になり、その結果「素手でにぎったおにぎりってなんかイヤ」になることもあるんです。こればかりは生理的に受け入れられるかどうかの問題なので、ガマンするかラップを使ってと頼むか、先手必勝で妻が先に作るかの三択ですかねえ……。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
