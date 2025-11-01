夫婦の後ろ姿の写真を公開

中日の柳裕也投手が「週刊文春」に不倫騒動を報じられたことを受け、妻で元モデルの真子さんが1日、インスタグラムで声明を発表。柳と2人で並んだ後ろ姿の写真とともに「彼は現在『（家庭内）育成契約中』です」と報告し、引き続き夫婦で支え合うことを表明した。

真子さんは「ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この度は夫の記事でお騒がせしてしまい、申し訳ございません」と報告。「彼は今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しております。そんな彼は現在『（家庭内）育成契約中』ですので、そんな彼を私達は変わらず笑顔で応援し、支え合っていこうと思います！」とし、明るいジョークを交えて現在の状況を伝えた。

続けて「さまざまな意見、憶測もあるかと思いますが、私たちは大丈夫です。心配して下さった皆さま、ありがとうございました。まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」と締めくくった。柳本人も自身のインスタグラムに共同投稿した。

柳は国内FA権を取得しており、今オフの動向が注目されていた矢先、10月22日の「文春オンライン」に女性問題を報じられた。柳本人は同日にインスタグラムにお詫びと反省のコメントを公開していた。（Full-Count編集部）