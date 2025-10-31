ドル円、上げ一服も１５４円台の高値圏での推移 そろそろ介入の声も＝ＮＹ為替序盤
きょうのドル円は前日の急速な上げは一服しているものの、１５４円台の高値圏での推移は継続。前日は１０月上旬に高市トレードで付けた高値を一気に上抜け、１５４円台に上昇。再び１５５円台を視野に入れている。
本日も状況に変化はない。ＦＯＭＣ、日銀決定会合と２つのイベントを通過して、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、円キャリートレード加速への期待感が高まっている。個人投資家や投機筋が下値で買っているようだ。テクニカル勢も買わざるを得ない状態。
市場の一部からは年末までに１６０円との声も出始めているが、１５５円を突破してくると、そろそろ介入の声も出始めて来そうだ。為替介入は円と同時にドルも触ることになることから、米国の暗黙の了解が必要とも言われている。
前回のイエレン前財務長官は比較的柔和な感じではあったが、今回のベッセント財務長官はうるさそうだ。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。
31日（木）
現行付近にはなし
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
