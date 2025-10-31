ハロウィン“ナース服”仮装、日本赤十字社が注意呼びかけ「誤った使われ方なんです」
日本赤十字社は31日までに、公式SNSを更新。ハロウィンの仮装について注意を呼びかけた。
【写真】ナース服・薬箱の“赤十字マーク”、日本赤十字社の注意イラスト
インスタグラムとXで、「仮装の前に知って欲しい赤十字マークの使い方」と添えたイラストを投稿。コメント欄で「仮装のナース服で見かける『赤十字マーク』、実は、誤った使われ方なんです」とし、「赤十字マークは、戦争や紛争の時、攻撃してはいけないものを表す目印。基本的に赤十字など、法律で定められた組織しか使えません」と説明。
最後に「マークの正しい使い方、この機会にぜひ知ってください」と呼びかけた。ハッシュタグに「コスプレ」「ナース服」などのワードを添えた。
イラストでも「赤十字マークは、ナース服や薬箱、病院など医療機関を表すマークとして使ってはいけません」「誤解されるようなデザインもダメ！」とし、ダメな例として「ナースキャップ」「薬箱」のイラストを挙げた。
