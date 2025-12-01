12月1日に、24歳の誕生日を迎えられた愛子さま。そんな愛子さまのご成長を振り返りつつ、お人柄がうかがえるエピソードを紹介する「愛子さまのロイヤルトリビア」。【貴重写真】東京ドームシティでグループデートを満喫された愛子さま推し活をしていた!? 朝ドラ女優を見学？ あこがれの人は？今回は高等科入学から現在までの後編になります。トリビア11御所でこっそりアイドルの生誕祭!? “推し活”事情とは高等科に進学され