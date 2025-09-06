国民の善意で成り立っている献血事業を巡り、前代未聞の不祥事が相次いでいる。日本赤十字社が今年に入って二度も、献血や献血で造られた血液製剤「新鮮凍結血漿（けっしょう）」（FFP）を人的ミスで無駄にしていたことが発覚したのだ。しかも日赤は不祥事を自ら公表しなかったり、公表しても詳細を明らかにしないなどの「ごまかし対応」を連発している。【写真9枚】昨年、日赤に就職された愛子さまのかわいらしい「三つ編み&amp