血液型分類は当たる？ 当たらない？【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】ラブすぽ

血液型性格診断は本当か？ステレオタイプの真相に迫る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 偏見を生む1つの要因である「ステレオタイプ」について筆者が解説している
  • ある集団に対し、個人の違いを無視して1つの特徴でまとめて捉えること
  • 血液型による性格分類は科学的な根拠に乏しく、否定されているという
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