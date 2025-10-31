“投資家”桐谷さん「牛丼屋にもあるとは知りませんでした」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が29日、自身のXを更新。株主優待券を使って久々に食べた吉野家のメニューを明かした。
【写真】吉野家でコレ食べれるの！？桐谷さんが爆食いしたメニュー
連日のように株主優待券の使用報告をしている桐谷さんは、今回「最近はデジタルギフトの優待が増え便利になりました。デジタルギフトで吉野家の優待ポイントを貰ったら、期限が来年1月。紙の優待券より短い。24日の深夜吉野家へ行ったら、牛すき鍋膳をやっていたので、半年ぶりに頂きました（笑顔の絵文字）」と説明。
講演会の仕事が多く「忙しくて投稿が遅くなりました 今、徳島市で懇親会が終わったところ」と伝えた。
また、ファンからの反応に対して「前に、すき家のすき焼き鍋を食べたら深夜料金を取られました ファミレスに深夜料金があるのは知っていたけど、牛丼屋にもあるとは知りませんでした」と返事している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
