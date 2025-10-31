【バイタルエリアの仕事人】vol.57 デニス・ヒュメット｜日本の若手はチャンスがあれば欧州に挑戦すべき。ただ分かっておいてほしいのは…
攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第57回は、ガンバ大阪のスウェーデン出身FWデニス・ヒュメットだ。
前編では、得点を奪うための極意や自身のプレー哲学などについて訊いた。後編では、Jリーグで何を感じ、どのようなキャリアを見据えているのかを深掘り。プレー面から一歩離れ、日本サッカーや今後の目標について、自身の言葉で話してもらった。
――◆――◆――
日本に来ることを決めた一番大きな理由は、ガンバ大阪が私を求めてくれたその熱量です。非常に積極的に求めてくれて、そのことには最大の感謝をしています。
オファーをいただいた時、父と兄に相談しながら話を進めました。やはり、自分の中ではこのJリーグという地球の裏側にある、全く違うリーグでチャレンジしたい、この壮大な冒険に挑戦してみたいという気持ちが強くありました。Jリーグで自分がどのようにプレーできるのかを試してみたい、その気持ちが生まれたのが大きな要因です。
日本に来て７か月が経ち、もう色々な面で慣れてきましたね。このように日本でプレーできる機会をいただけたのは、自分にとって本当に光栄なことなんです。
様々な状況で新しい文化に慣れることは、自分自身の人生の糧にもなります。その経験が人間を形作っていくものだと思っているので、今のところは何も問題なく、非常に快適に生活を楽しめています。
日本に来て驚いたひとつは、サポーターの熱量。ヨーロッパのようにサポーターの熱量が大きい、“熱い”と感じました。ガンバのホームゲームではスタジアムがほぼ満員になりますし、試合開始のホイッスルから終了まで歌い続けてチームを鼓舞してくれる。そのような文化は、選手にとっても非常にありがたい。その熱い情熱を感じられるのは、自分にとって嬉しい驚きでした。
日本は遠い存在だった。それでも、スウェーデン時代に日本人選手からJリーグの魅力を聞き、その舞台への興味を深めていたという。
若くして海外に挑戦した自身の経験から、「直感を信じて挑むことの大切さ」を強調するヒュメット。文化も異なる環境での成長を知るFWが、日本の若い選手たちに伝えたいメッセージとは――。
――◆――◆――
実は、ガンバの前に所属していたスウェーデンのユールゴーデンには小杉啓太がいて、チームメイトでした。彼からは日本サッカーについて多くの情報をもらっていて、Jリーグの質は高く、選手のテクニックやスピードも優れているリーグだと聞いていました。
小杉のように私も若い時に母国を離れ、フランスへ行きましたが、若い選手が海外へ挑戦することは良いことだと思う。私の場合は、当時所属していたスウェーデンのマルメで大きなチャンスを得られずにいたなかで、フランスのトップチームでプレーできる機会をもらった。そのチャンスを掴んで、サッカー選手として成長していく気持ちが高まりました。
ですから、日本の若い選手もヨーロッパでチャンスがあるのであれば行くべきだと思います。もちろん簡単なことはなく、難しいこともあるでしょう。でも文化もサッカーも違う場所で、しっかりとした心構えを持って自分を成長させるために移籍するのは、非常に良いことだと思います。
日本の若いフォワードにアドバイスするとしたら、「直感で判断すべき」かなと。海外に行くチャンスを得られて、自分の直感が行くべきだと思うのであれば、チャレンジを恐れずに僕は行くべきだと思う。
ただ、その過程でもちろん、Jリーグのレベルが高いことは分かっておいてほしいです。もし直感が海外移籍に働かなくても、Jリーグで成功できるという直感があるなら、国内でプレーするべきです。それは本当に、自分の能力と感覚を信じるべきだと思います。
前編では、得点を奪うための極意や自身のプレー哲学などについて訊いた。後編では、Jリーグで何を感じ、どのようなキャリアを見据えているのかを深掘り。プレー面から一歩離れ、日本サッカーや今後の目標について、自身の言葉で話してもらった。
日本に来ることを決めた一番大きな理由は、ガンバ大阪が私を求めてくれたその熱量です。非常に積極的に求めてくれて、そのことには最大の感謝をしています。
オファーをいただいた時、父と兄に相談しながら話を進めました。やはり、自分の中ではこのJリーグという地球の裏側にある、全く違うリーグでチャレンジしたい、この壮大な冒険に挑戦してみたいという気持ちが強くありました。Jリーグで自分がどのようにプレーできるのかを試してみたい、その気持ちが生まれたのが大きな要因です。
日本に来て７か月が経ち、もう色々な面で慣れてきましたね。このように日本でプレーできる機会をいただけたのは、自分にとって本当に光栄なことなんです。
様々な状況で新しい文化に慣れることは、自分自身の人生の糧にもなります。その経験が人間を形作っていくものだと思っているので、今のところは何も問題なく、非常に快適に生活を楽しめています。
日本に来て驚いたひとつは、サポーターの熱量。ヨーロッパのようにサポーターの熱量が大きい、“熱い”と感じました。ガンバのホームゲームではスタジアムがほぼ満員になりますし、試合開始のホイッスルから終了まで歌い続けてチームを鼓舞してくれる。そのような文化は、選手にとっても非常にありがたい。その熱い情熱を感じられるのは、自分にとって嬉しい驚きでした。
日本は遠い存在だった。それでも、スウェーデン時代に日本人選手からJリーグの魅力を聞き、その舞台への興味を深めていたという。
若くして海外に挑戦した自身の経験から、「直感を信じて挑むことの大切さ」を強調するヒュメット。文化も異なる環境での成長を知るFWが、日本の若い選手たちに伝えたいメッセージとは――。
――◆――◆――
実は、ガンバの前に所属していたスウェーデンのユールゴーデンには小杉啓太がいて、チームメイトでした。彼からは日本サッカーについて多くの情報をもらっていて、Jリーグの質は高く、選手のテクニックやスピードも優れているリーグだと聞いていました。
小杉のように私も若い時に母国を離れ、フランスへ行きましたが、若い選手が海外へ挑戦することは良いことだと思う。私の場合は、当時所属していたスウェーデンのマルメで大きなチャンスを得られずにいたなかで、フランスのトップチームでプレーできる機会をもらった。そのチャンスを掴んで、サッカー選手として成長していく気持ちが高まりました。
ですから、日本の若い選手もヨーロッパでチャンスがあるのであれば行くべきだと思います。もちろん簡単なことはなく、難しいこともあるでしょう。でも文化もサッカーも違う場所で、しっかりとした心構えを持って自分を成長させるために移籍するのは、非常に良いことだと思います。
日本の若いフォワードにアドバイスするとしたら、「直感で判断すべき」かなと。海外に行くチャンスを得られて、自分の直感が行くべきだと思うのであれば、チャレンジを恐れずに僕は行くべきだと思う。
ただ、その過程でもちろん、Jリーグのレベルが高いことは分かっておいてほしいです。もし直感が海外移籍に働かなくても、Jリーグで成功できるという直感があるなら、国内でプレーするべきです。それは本当に、自分の能力と感覚を信じるべきだと思います。