ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿¼Ìë¤Ë¡ÖÀäË¾¡×¤Î£²Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¡¡¶¦´¶Â³¡¹¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö°¢Á³¡×¡Ö»ä¤âµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
½÷Í¥ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬30ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢2Ê¸»ú¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¸½ºß¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤òºÇ¸å¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£1975Ç¯³«»Ï¤ÎÂè1ºî¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥óÄÍÃÏÉð²í¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë°úÍÑ¡£¡Ö¡Ä¡×¤È¤À¤±µ¤·¡¢¿´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÍÃÏ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£30Æü¿¼Ìë¡ÖÀäË¾¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎËÌÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀïÂâ¤È¥é¥¤¥À¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡Æ±¤¸¤¯ÀäË¾¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆÍÁ³È¯É½¤Ç¡¢°¢Á³¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤âµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·ã¤·¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¼¤Þ¤¸¤«¡¡ÀäË¾¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈËÌÀî¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£