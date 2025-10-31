なんで？ 忘年会の悲劇　会費4000円が「課長以上は1万2000円負担」、原因は幹事の勘違いで……

そろそろ忘年会シーズンが近づき、幹事を任される人は店を検討しはじめる頃だろう。しかし、店の選定やコースの確認を怠ると、とんでもない事態を招くことがある。

東京都の60代男性（エンジニア／年収450万円）から「飲み会トラブル」の投稿が寄せられた。（文：篠原みつき）

「清算すると『最終的には１名8000円』になりました」

男性の職場では、ある年の忘年会で「お酒を飲まない人」が幹事を務めたという。

「『飲み放題コ−ス』でないのに、忘年会の案内では『飲み放題』とお知らせ」

その結果、当然のごとく宴は飲み放題のペースで進んだ。

「高い日本酒やワインを注文する人が多くいました。当初1名4000円会費でした。清算すると『最終的には１名8000円』になりました」

飲み放題だと思った参加者が、高価な日本酒やワインを次々と注文した結果、会費が倍増してしまったようだ。

「若手にそのような費用を請求できないので課長以上は1万2000円負担になりました。当然二次会に行くことはやめました」

なぜこんな事態になったのか。男性は「お酒を飲まない人が幹事をしたので、高価なワインを飲み放題と誤認したためです」と原因を分析する。

「そもそもこの店の飲み放題コ−スにはワインは除外でした」

幹事の確認ミスが招いた悲劇だが、周囲のお酒を飲む人たちは気付かなかったのか、疑問は残る。