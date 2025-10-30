東証投資部門別売買動向：１０月第４週、外国人・現物は６４３６億円と４週連続買い越し 東証投資部門別売買動向：１０月第４週、外国人・現物は６４３６億円と４週連続買い越し

東京証券取引所が３０日に発表した１０月第４週（１０月２０～２４日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が６４３６億４５０７万円と４週連続の買い越しとなった。前週は１５３２億８３８７万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は９７億円の売り越し。現物・先物の合計では６３３９億円と２週ぶりに買い越した。前週は２６７２億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は５１２４億８２４５万円と２週ぶりの売り越し。信託銀行は７８６億４０８３万円と９週連続で売り越した。事業法人は６３９億７５９４万円と４週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１７１７円（３．６％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS