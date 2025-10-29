ギャル曽根【コメダ珈琲店】“必ず食べる”お気に入りメニューを紹介「本当美味しい」

名古屋発祥の喫茶店『コメダ珈琲店』。モーニングやデザートが大人気ですが、お店はまるで自宅のリビングルームの延長線上のように誰もがくつろげる居心地に徹底的にこだわっているんだそう！“大食いタレント”としても有名なギャル曽根さんが、そんな『コメダ珈琲店』で必ず注文するメニューを教えてくれました♪

【関連】【ファミマ】ギャル曽根も絶賛！SNSで「ハマりすぎてやばい」と話題の“ふわもち”和スイーツ

ギャル曽根さんが自身のInstagramで「コメダに行ったら必ず食べる」と紹介してくれたのがこちら。

◼︎エッグトースト

コメダ珈琲店 / エッグトースト

手作りたまごペーストがぎっしりと入ったトースト。サクッとした食感が楽しめます。

ギャル曽根さんは「本当美味しい」とお味に大満足の様子♪

◼︎シロノアールの裏技？注文

熱々デニッシュ生地と冷たいソフトクリームの温度差が楽しめるコメダの名物デザート。

ギャル曽根さんはこちらについて、「シロノアールはいつもクリームにしてます」とコメントし、たっぷり乗せられたホイップクリームのシロノアールも披露。

デニッシュの上にトッピングされたソフトクリームは、注文時に店員さんにお願いすればホイップクリームに変更可能なんだとか♪

これはぜひ試してみたい裏技ですね！

※店舗により対応していない場合もあります※期間限定の特別なシロノワールはホイップへの変更不可のようなので、ご注意ください

■ほかのSNSもチェック

ギャル曽根さんはInstagramで家族との日常を発信しているほか、YouTubeでは購入品や時短レシピなど日々の暮らしに役立つ情報をたびたびアップされています！

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。