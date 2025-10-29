日本全国でクマによる被害が相次いでいる。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「クマはたった1頭でも危険だが、何十頭も一度に襲ってくれば普通の人間には太刀打ちできない。2008年、ロシア極東地域のカムチャツカ半島では、約30頭のヒグマが鉱山施設を襲撃し2人が死亡、作業員など約400人が施設内に閉じ込められる事件が発生した」という――。

■ロシアで実際に起きた「クマの大群」の襲撃事件

北海道のヒグマにせよ、本州のツキノワグマにせよ、クマが人間を襲う場合、単体での攻撃がほとんどだ。まれに子グマを連れた母グマという場合もあるが、それでもせいぜい1〜3頭程度の小さな集団である。

だがもし、何十頭ものクマが集団となって人間に襲いかかったら、どうなるだろうか。いざ格闘となれば、ヒグマに代表されるクマ類は、たった1頭でも恐るべき力を発揮する。それが何十頭も一度に襲ってくれば、普通の人間には太刀打ちできない。

これは仮定の話ではない。実際ロシアでは大量のヒグマが人間を襲う事件が起きている。この事件はロシアのタス通信が報じ、その後世界中のメディアが報じた。それらの報道をもとに、事件の概略を追ってみよう。

■カムチャツカ半島のクマは「穏やか」とされるが…

事件が起きたのは、2008年7月17日。ロシア極東地域のカムチャツカ半島は、各種の鉱物資源に恵まれており、金やプラチナなどの鉱山が存在する。そのカムチャツカ半島北部のオリュートルスキー地区にあるプラチナ鉱山で、2人の警備員が夜間パトロールを行っていると、ヒグマを発見した。

ヒグマは1頭や2頭ではなかった。なんと約30頭ものヒグマが、鉱山施設周辺に出没し、エサを探し歩いていたのである。通常、カムチャツカ半島のヒグマは穏やかな性質であまり人を襲わないとされる。カムチャツカ半島には手つかずの自然が残されており、遡上するサケのほか、木の実など、ヒグマの食料が豊富に存在する。そのため、わざわざエサを求めて人間の住む地域に出没し、人を襲うことは少ないのだという。

だが、鉱山の警備員2人が発見したヒグマの群れは、非常に凶暴で荒々しかった。おそらくエサ不足に陥っていたのだろう。ヒグマの群れは2人の警備員に襲いかかった。その後発見された遺体の状況から、ヒグマの群れが2人の肉体を引き裂き、食い荒らしたことがわかっている。

■ヒグマに取り囲まれ、約400人が孤立

警備員2人を食害したあとも、約30頭ものヒグマの群れはその場に留まり続け、そのままプラチナ鉱山施設を取り囲んでしまった。鉱山施設には、地質学者や従業員など約400人の関係者がいたが、ヒグマの群れが施設周辺を徘徊し続けたため、施設内に取り残されることになった。

カムチャツカ半島に生息するヒグマは、体が大きいことで知られ、中には700キログラムに迫る巨大な個体もいるという。ちなみに札幌市のHPによれば北海道のヒグマはオスの場合でも約150〜400キログラム、特に大きな個体だと約500キログラムの場合もあるという。

そんな巨大ヒグマが約30頭もうろついているのだからたまらない。作業員たちは恐怖のあまり、作業さえ拒否して施設に閉じこもり、救助を待ったという。

ただ、折悪しく周辺には濃霧が立ち込めていた。そのためヘリコプターが接近できず、救助作戦は難航。約400人もの作業員は施設内に数日間にわたって閉じ込められ、孤立することになった。

最終的には行政がハンター部隊を派遣し、施設周辺にいたヒグマを駆除したことで、施設内に取り残されていた作業員は解放された。ただ、鉱山施設が操業を停止したことで、数百万ドルもの損失が発生したともされている。

■人間の肉の味を覚え、より凶暴化した

なぜヒグマの大量出没が起こったのか。その最大の理由と考えられているのが、「サケの乱獲」だ。カムチャツカ半島のヒグマは雑食だが、特に川を遡上するサケを食料にしているとされる。

ただ、当時のカムチャツカ半島ではサケの密漁が横行し、乱獲によって漁獲量が減少していた。それによってヒグマがエサ不足に陥り、人間の住む地域に出没してゴミを漁るようになっていたという。

また、カムチャツカ半島北部では、ゴミ処理のインフラが脆弱なためか、あたりにゴミを投棄する習慣があったようだ。ナショナルジオグラフィックによると、鉱山施設周辺のKorf村やKhailino村の周辺では、ヒグマがゴミを漁る姿が目撃されていたという。

ヒグマに対して餌付けを行うと、食習慣が変わり、肉食化して人間を襲うことがある。この問題については以前の記事〈観光客がヒグマに｢スナック菓子｣を与えている…知床･羅臼岳に｢殺人グマ｣が出現した恐ろしい背景事情〉で解説した。

しかも、この事件では最初に、ヒグマの群れが2人の警備員を襲い、食害している。これによって、ヒグマが人間の肉の味を覚え、より凶暴化したと考えられる。

これが被害が拡大、長期化した原因ではないか。

■本州最悪の被害「十和利山熊襲撃事件」

カムチャツカ半島の事件ほどではないが、日本でも、複数のクマが人間を襲い、甚大な被害に発展した事例がある。

特に、2016年に発生した十和利山熊襲撃事件は、死者4人、重軽傷者4人、計8人もの被害者を出すという、本州最悪の事件として知られている。以下、この事件について簡単に経緯を追ってみよう。

※事件の詳細な経緯については、米田一彦『人狩り熊』（つり人社）が詳しい。またプレジデントオンラインにも関連記事〈胃袋からは人間の髪の毛や耳が…4人死亡､4人重軽傷｢本州最悪の殺人熊｣はなぜ人を襲ったのか〉が掲載されている。

青森県・秋田県の十和利山山頂（写真＝らんで／PD-self／Wikimedia Commons）

十和利山の一連の事件において、最初の行方不明者が発生したのは、2016年の5月20日だった。秋田県鹿角市在住の男性が、山菜採りのために、十和田大湯字熊取平の竹藪に入ったところ、帰宅しなかったため、男性の妻が警察に通報した。

翌5月21日に、この男性の遺体が発見される（第1の犠牲者）。

同じ21日の午前中、現場付近で60代の夫婦がクマに襲われ、棒で応戦して撃退。妻が腹部に軽傷を負った。

■クマの胃袋の中から人肉が…

5月22日、最初の事件の現場から800メートルほど離れた熊取平近くの笹藪で、秋田市在住の夫婦がタケノコ採りをしていたところ、クマに襲われた。妻は逃げて無事だったが、夫は遺体で発見された（第2の犠牲者）。

また、同じ22日に別の女性がクマに襲われ軽傷を負った。

5月25日には青森県十和田市在住の男性が行方不明に（のちに3人目の犠牲者として遺体で発見される）。

5月26日の朝には、青森県おいらせ町在住の男性がクマに襲われ、撃退に成功。

5月29日朝、十和田大湯字田代平の山林で、青森県新郷村在住の女性がクマに襲われ、臀部を噛まれて軽傷。同行の息子がナタでクマを撃退している。

5月30日、青森県十和田市在住の男性の遺体が発見される（3人目の犠牲者）。

遺体はクマにかじられており損傷が激しかった。

6月7日には、女性が十和利山山麓でタケノコ採り中に行方不明に。（のち4人目の犠牲者として遺体で発見）

6月10日、4人目の犠牲者の遺体を発見。その直後、地元の猟友会が雌のツキノワグマを発見し、射殺。午後2時頃に、もう1頭のツキノワグマを射殺。

6月13日にクマを解剖したところ、クマの胃から人体の一部（人肉）が発見された。

6月15日にはさらに4人がクマに襲われ、うち1人が負傷。

6月30日、田代平から約9キロメートル離れた大清水で、男性がクマに襲われ、頭部に重傷を負った（当初は一連の事件とは無関係だと考えられていたが、後年の調査で、第3の犠牲者の食害に参加したクマによる事件であることが判明）。

■本来、群れないはずなのになぜ…

NPO法人「日本ツキノワグマ研究所」の米田一彦理事長は、この十和利山熊襲撃事件において、食害に参加したクマは計5頭いたとしている。

カムチャツカ半島の事件よりも少ないものの、被害者の数では上回っており、日本でも複数のクマによる獣害事件が起こりうることは肝に銘じておく必要があるだろう。

十和利山熊襲撃事件において、複数のクマによる獣害が発生した理由として、さまざまな条件が影響したと考えられている。

ツキノワグマもヒグマも、基本的には単独行動を好み、群れを作らない。ただ、子育て期と繁殖期には一時的に他のクマと行動を共にすることがある。事件が発生した5月から6月にかけては、ツキノワグマの繁殖期にあたり、多くのクマが狭い範囲に集中していた可能性がある。

■日本全国でクマ被害が相次いでいるワケ

また、この時期は初夏の行楽シーズンだった。事件が発生した鹿角市十和田大湯字熊取平周辺はタケノコがよく採れる地域で、多くの人がタケノコを採りに山へ分け入っていた。

一方、ツキノワグマはタケノコ食を好むため、やはりこの地域に集まっていた可能性がある。これらの条件が重なり、山へ入った住民とクマが遭遇しやすい状況が生まれていたことが、複数のクマによる獣害事件をもたらしたと考えられる。

近年、日本各地でクマの出没が増えているとされる。その背景として、主食のブナやナラの実が不作の年が続き、エサ不足に陥っていること。また、クマの個体数が増加し、人間と遭遇しやすくなっていることがあげられる（クマ個体数については以前の記事〈｢このクマ殺し!｣｢人間が駆除されるべき｣…止まらない抗議電話と"クマ大量出没"のヤバすぎる相関関係〉を参照されたい）。

いま日本全国で、クマによる被害が拡大しやすい状況が生まれているのだ。

例年、クマが冬眠に入る前の時期は、クマの活動が活発化するため、事故が発生しやすいとされている。引き続き、最大限の警戒が必要だ。

