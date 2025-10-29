¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×ÆüËÜ½é¸ø³«¡ª ¡ÖLFA¸å·Ñµ¡!?¡×´üÂÔ¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ö2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ï¡ÖV10É÷¥µ¥¦¥ó¥É¡×¡ß¡È¹ë²ÚÆâÁõ¡ÉºÎÍÑ¤«¡ª ¡ÖLEXUS Sport Concept¡×¤òJMS¤ÇÈäÏª
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¡ª
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï2025Ç¯10·î29Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â7¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖLEXUS Sport Concept¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾è¤ê¹þ¤ßÂÎ¸³¤È¼Â¼Ö¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡LEXUS Sport Concept¡Ê¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤Ï¡¢2¥É¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£2025Ç¯8·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥«¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2025¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¿ÊÅª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬ÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂÎ¸½¡×¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«»þ¡¢2010Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤Î¤ß¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖLFA¡×¤ä¡¢2021Ç¯12·î¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EVÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖLexus Electrified Sport¡Ê¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥É ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Î¸å·Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢»ÔÈÎ²½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤â°ìÀÚÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡ÖLFR¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ä¡ÖLFA2¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¥É¥¢¤Î¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤«¤Ä¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤äGT¥«¡¼¤ÎÍÍ¼°Èþ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÍÞÍÈ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤¬¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎË¤«¤ÊËÄ¤é¤ß¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤ÉÊ¤È¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëGT¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾è¤ê¹þ¤ßÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Îº¹¤·¿§¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ÏÄ¾Àþ´ðÄ´¤Ç¤¹¤¬¶ÊÀþ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥£¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¾¢¤òºÎÍÑ¡£É÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁÖ²÷¤ËÁö¤ë°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í·Á¾õ¤Ï±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀÊ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Áàºî·ÏÅý¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸þ¤±¤ËÀßÃÖ¡£½õ¼êÀÊÂ¦¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂ¸µ¶õ´Ö¤â¹¤¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏEV¤Î¡ÖRZ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°Û·¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¤ËÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼Îà¤ÏÃæ±û¤Î±Õ¾½¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢º¸±¦¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½Ä·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÁõÃå¡£º¸Â¦¤ÏÃÏ¿Þ¤ò¡¢±¦Â¦¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¾è¤ê¹þ¤ßÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â7¤ÎÀºåÌ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¼Â¼Ö¤ÎÁàºî´¶¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤«¤Ä¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Ö¡¼¥¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¼Ö¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ú¥À¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¹¤¬¤ê¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ÈÄ¥¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÊJMS¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Ï¸«¤ë¤À¤±¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤¬¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼Â¼Ì¤Ë¶á¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ²è¤Ç¡¢¤«¤Ä¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤ÎµóÆ°¤âÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¾å¼Á¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤ÈÌ¤Íè´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢Ã»»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¤â±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆ°²è¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤òµ²±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÄÉ²Ã¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢V·¿10µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ã¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È³«È¯¤¬¿Ê¤à¼Â¼Ö¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡ß¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£