クオリプス<4894.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。２８日の取引終了後、今年４月に再生医療等製品製造販売承認申請を行ったヒト（同種）ｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートについて、厚生労働省から虚血性心筋症による重症心不全を対象とした希少疾病用再生医療等製品に指定されたとの通知を受け取ったと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。



希少疾病用再生医療等製品の指定制度は、医療上特にその必要性が高いものなどを条件に厚生労働大臣が指定する制度で、指定を受けることで、ＰＭＤＡ（医薬品医療機器総合機構）などによる指導や助言などの支援措置を受けることができるようになる。なお、同件が２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。



