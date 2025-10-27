『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、MOONEYES（ムーンアイズ）が主催するカスタムカーイベント「37th MOONEYES Street Car Nationals®」です。東京・お台場の青海駐車場で開催され、1万人以上が来場し、集まったカスタムカーは1,100台！ スワップミートやピンストライプのデモンストレーションのほか、アメリカンフードなども楽しめる一日限りの祭典となりました。

それでは大盛況の会場で出会ったオーナーたちの、個性的なカスタム車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：RYO

年齢：30代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー

年式：1989年式

所有年数：10年

主な使用シーン：レジャー

現在の愛車を購入した理由は？

「サーフィン、キャンプなどに使うクルマが欲しかったから」

愛車のカスタムを始めたキッカケは？

「アウトドアで使いやすくするため」

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「走破性と扱いやすさ」

お気に入りのカスタムポイントは？

内装

ペンドルトン製シートカバー、ダッシュボードマット

アルミペダル、MOONEYES製フロアマット

足まわり

ホーシングを逆付けして車高を6インチアップ

ホイール：Jクルーザー純正鉄ホイール

タイヤ：BFグッドリッチ マッドテレーン



周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

「リフトアップ」

「MOONEYES Street Car Nationals®」とは？

MOONEYES（ムーンアイズ）は1950年代、米国でDean MOON氏によって創業されて以来、アメリカンカーカルチャーを牽引し続けている企業。日本では本牧・横浜を拠点に、カスタムパーツの販売やカーイベントの主催を通じて、サザン カリフォルニア カルチャーを世界へ向けて広めています。

同社が主催する「MOONEYES Street Car Nationals®」では、さまざまな年式のカスタム車両が展示され、とくに1960～1980年代のアメリカ車が人気。

フォードやシボレー、ダッジなどのクラシックカーが多く、その一方で国内モデルも多数を占めており、これらの車両はエンジンや足まわり、外装のカスタムがほどこされ、唯一無二の個性派スタイルに仕上げられています。

イベントの目玉であるCar Showにはエントリー1,100台、ピンストライプアートは18名、スワップミートは130件と大盛り上がりでした。