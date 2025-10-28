ÌîÌÐ±ÑÍº»á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹WSÂè3Àï¤Ç»Ïµå¼°¡¡µåÃÄÈ¯É½¡Ä¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤Ë´üÂÔ
µåÃÄÈ¯É½
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº»á¤¬Æ±Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Î»Ïµå¼°¤ÏÄÌ»»204¾¡¤ÎµåÃÄOB¡¢¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÌîÌÐ»á¤Ï1995Ç¯2·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢13¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¤Ç¥¢¥¸¥¢¿Í»Ë¾å½é¤Î¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢236Ã¥»°¿¶¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï·×7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢81¾¡66ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.74¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»123¾¡109ÇÔ¡¢1918Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏµåÃÄ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤Î»Ïµå¼°¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë