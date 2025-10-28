恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「射手座（いて座）」のあなたは「比較するのは時間の無駄」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■射手座（いて座）……比較するのは時間の無駄
未来志向で前向きな射手座は、過去の恋愛にこだわらず、「昔は昔、今は今」と割り切ることができるタイプでしょう。元カノと自分を比べることはほとんどなく、恋人の過去に縛られるのは時間の無駄だと考えることも。今と未来の関係を楽しむことを優先し、嫉妬や不安に振り回されることは少ないでしょう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
