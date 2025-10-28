¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤è¤êÂÎÁàÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¡Ö¥æ¥¦¥«¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥æ¥¦¥«¡ÊÂÎÁàÉþ¡Ë¡×¤Î½Ð²Ù¤ò10·î28Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤è¤ê¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë½êÂ°¡¢ÚèÎØÂçº×»²²Ã¤Î¤¿¤á¤ËÂÎÁàÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥»¥ß¥Êー¤Î²ñ·×Ã´Åö¡Ö¥æ¥¦¥«¡×¤ò¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Ê¤Ó¤¯È±¤ä¥¸¥ãー¥¸¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ï´¶¡¢·ò¹¯Åª¤ÊµÓ¤ÎÂ¤·Á¤È½À¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤Ï¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¸«¤´¤¿¤¨È´·²¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¾®Êª¤ÎÂ¤·Á¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó240mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë¡£
(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
