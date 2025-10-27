＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に井村屋Ｇ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に井村屋Ｇ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、井村屋グループ<2209.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



前週末２４日の取引終了後に集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の２５２億円から２６２億３７００万円（前年同期比７．６％増）へ、営業利益が１５億円から１９億７２００万円（同３７．６％増）へ、純利益が１１億円から１４億５２００万円（同３７．４％増）へ上振れて着地したようだと発表した。



夏場の主力商品である「あずきバー」シリーズが好調に推移したほか、菓子カテゴリーで防災対策への関心が高まるなかにあって長期保存が可能な「えいようかん」「チョコえいようかん」が伸長したことや、点心・デリカテゴリーの新商品が好評だったことが売上高を牽引した。また、一部商品の価格改定や、継続的な生産性向上活動によるコスト低減も寄与した。



これを受けて、同社株には朝方から買いが集中し株価は大幅に反発。９月１０日につけた年初来高値を更新しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS