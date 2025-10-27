河本結・渋野日向子・大里桃子の同期生トリオが予選ラウンドで同組に プロテストから7年が経過「いろいろ感慨深いものがあるなぁ。。。」
河本結が自身のインスタグラムを更新。7位タイでフィニッシュした「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の予選ラウンドでは、渋野日向子、大里桃子と同組だったことを嬉しそうに投稿した。
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
この3人は2018年7月のプロテストで合格した90期生。しかも1998年生まれの「黄金世代」でもある。「同期のしぶこと桃子ちゃんと」「プロテストから、もう7年。いろいろ感慨深いものがあるなぁ。。。」としみじみと綴った河本。「今の同じ時代に、今の同じ時間を生きられて 私はとっても幸せです」との思いを明かした。大里もこの3人でのラウンドについて自身のインスタグラムに投稿。「予選ラウンドをこの組み合わせにしてくれた方、本当に本当にありがとうございました」「本当に楽しくて最高の2日間でした！」と喜びを綴っていた。2人の投稿からは同期生の強い絆が感じられる。ちなみに同じ98年合格組には原英莉花、稲見萌寧、菅沼菜々、高橋彩華、脇元華、臼井麗香らそうそうたるメンバーが揃っている。この投稿を見たファンからは「同期3人、夢のようでした」「同期を揃えるなんて、粋な計らい」「黄金世代のスリーショット めちゃくちゃイイですね〜」などのコメントが寄せられていた。今季の河本はこれまで26試合に参戦。23試合で予選を突破。TOP10には、優勝2回、2位2回、3位4回など合わせて12回も入っている。メルセデス・ランキングも現在は3位につけており、目標とする年間女王に向けて、終盤戦での大活躍をファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
畑岡奈紗がエースキャディと初めてのラウンド ファンなら気になるゴルフの腕前はいかに？
NBAのステフィン・カリーがゴルフでもアスリートの本領発揮 パー・バーディ・ボギーの3ホールラウンド動画を公開
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
この3人は2018年7月のプロテストで合格した90期生。しかも1998年生まれの「黄金世代」でもある。「同期のしぶこと桃子ちゃんと」「プロテストから、もう7年。いろいろ感慨深いものがあるなぁ。。。」としみじみと綴った河本。「今の同じ時代に、今の同じ時間を生きられて 私はとっても幸せです」との思いを明かした。大里もこの3人でのラウンドについて自身のインスタグラムに投稿。「予選ラウンドをこの組み合わせにしてくれた方、本当に本当にありがとうございました」「本当に楽しくて最高の2日間でした！」と喜びを綴っていた。2人の投稿からは同期生の強い絆が感じられる。ちなみに同じ98年合格組には原英莉花、稲見萌寧、菅沼菜々、高橋彩華、脇元華、臼井麗香らそうそうたるメンバーが揃っている。この投稿を見たファンからは「同期3人、夢のようでした」「同期を揃えるなんて、粋な計らい」「黄金世代のスリーショット めちゃくちゃイイですね〜」などのコメントが寄せられていた。今季の河本はこれまで26試合に参戦。23試合で予選を突破。TOP10には、優勝2回、2位2回、3位4回など合わせて12回も入っている。メルセデス・ランキングも現在は3位につけており、目標とする年間女王に向けて、終盤戦での大活躍をファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
畑岡奈紗がエースキャディと初めてのラウンド ファンなら気になるゴルフの腕前はいかに？
NBAのステフィン・カリーがゴルフでもアスリートの本領発揮 パー・バーディ・ボギーの3ホールラウンド動画を公開