¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡×¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡70ºÐ¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤¬25Æü¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç»àµî¤·¤¿¡£70ºÐ¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷SVT¤Ê¤ÉÆ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï°¥¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤Î»þ¤Ëµð¾¢¥ë¥¥Î¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþ¾¯Ç¯¥¿¥¸¥ªÌò¤ò±é¤¸¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¡¢19Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥í¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öº£¤ÏÈá¤·¤à»þ¤À¡£»ä¤Ï¤½¤Ã¤È¤½¤ÎÄË¤ß¤òÉï¤Ç¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢µã¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£µã¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·µã¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÀÚË¾¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢¥Ñ¥Ñ¡£»ä¤ÎºÇ°¦¤Î¡¢ºÇ°¦¤Î¥Ñ¥Ñ¡ª¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°¥Åé¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï°Â¤é¤«¤Ë²á¤´¤»¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¡Ø¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡Ù¤È¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤è¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÏËÜÅö¤ËÈá»´¤À¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£¤âÈà¤ÎÁÄÊì¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ô¥§¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡Ù¤ÎÃæ¤ÎÈà¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Êª°¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿