橋本淳さん「ブルー・ライト・ヨコハマ」「亜麻色の髪の乙女」などを手がけ、昭和の歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳（本名与田準介）さんが5月21日午前8時25分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去した。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。喪主は長男与田春生さん。1966年に藤浩一さんらが歌った「黄色いレモン」以降、青山学院の1年後輩だった作曲家筒美京平さんとのコンビでヒット曲を連発。いしだあゆみさん「