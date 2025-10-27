「彼が恋しい」「どのSBよりも優れていた」現地アーセナルファンが昨季限りで退団した日本人DFを回想「もし怪我をしていなければレギュラーだった」
現地のアーセナルファンたちが、この夏の冨安健洋の退団を嘆いている。
26歳の日本人DFは、2021年の夏にアーセナルに加入。しかし度重なる怪我に悩まされて、加入以降はフルシーズン稼働できたことがなく、今夏に約４年を過ごしたアーセナルを去った。
そんな冨安の退団をグーナーたちはどのように感じているのか。10月26日にアーセナルの本拠地エミレーツで行なわれたプレミアリーグ第９節のクリスタル・パレス戦（１−０）の前にファンに質問すると、長年のアーセナルファンだという年配の男性は、次のように答えてくれた。
「ああ、素晴らしい選手だったよ。私は彼のことが大好きだったんだ。でも残念ながら、怪我が絶えなかった。それでも試合に出るととても守備が上手だった」
若い男性の２人組も、以下のように話す。
「彼は試合に出た時、パフォーマンスが本当に良かった。（ユリエン・）ティンベルや（ベン・）ホワイトのような選手たちとのポジション争いは難しいけど、もし怪我をしていなければ、レギュラーの座を掴んでいたはずだ。チームを離れてほしくなかったよ」
また、女性２人は、「人間性も素晴らしかった。去ってしまってとても寂しい」「彼が恋しい」と嘆き、30代の男性も「彼はいつも怪我に悩まされた。調子が良い時は、他のどのサイドバックよりも優れていたと思う」と述べていた。
出場機会こそ多くなかったかもしれないが、冨安はガナーズファンからは高評価を受けていたようだ。
取材・文●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部/現地特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
26歳の日本人DFは、2021年の夏にアーセナルに加入。しかし度重なる怪我に悩まされて、加入以降はフルシーズン稼働できたことがなく、今夏に約４年を過ごしたアーセナルを去った。
そんな冨安の退団をグーナーたちはどのように感じているのか。10月26日にアーセナルの本拠地エミレーツで行なわれたプレミアリーグ第９節のクリスタル・パレス戦（１−０）の前にファンに質問すると、長年のアーセナルファンだという年配の男性は、次のように答えてくれた。
若い男性の２人組も、以下のように話す。
「彼は試合に出た時、パフォーマンスが本当に良かった。（ユリエン・）ティンベルや（ベン・）ホワイトのような選手たちとのポジション争いは難しいけど、もし怪我をしていなければ、レギュラーの座を掴んでいたはずだ。チームを離れてほしくなかったよ」
また、女性２人は、「人間性も素晴らしかった。去ってしまってとても寂しい」「彼が恋しい」と嘆き、30代の男性も「彼はいつも怪我に悩まされた。調子が良い時は、他のどのサイドバックよりも優れていたと思う」と述べていた。
出場機会こそ多くなかったかもしれないが、冨安はガナーズファンからは高評価を受けていたようだ。
取材・文●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部/現地特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？