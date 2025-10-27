「彼が恋しい」「どのSBよりも優れていた」現地アーセナルファンが昨季限りで退団した日本人DFを回想「もし怪我をしていなければレギュラーだった」

「彼が恋しい」「どのSBよりも優れていた」現地アーセナルファンが昨季限りで退団した日本人DFを回想「もし怪我をしていなければレギュラーだった」