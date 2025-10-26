香水のようにキツくない「もとからいい匂いの人」のフレグランス





「香水とは違う」練り香水のメリット



アルコール不使用のため香りが広がりにくく、ふんわりとした香りが魅力。香り立ちも優しいので、人が集まる場所でも気にせず香りを楽しめる。通常の香水よりもリーズナブルなものが多く、コンパクトで持ち運びやすいのも魅力。

通常の香水が5〜12時間程度なのに対して、練り香水の持ち時間は約1〜2時間。その持ち時間を大きく超えて、香水のようにキツくない、いい香りが長く続く練り香水をピックアップ。







いい香りが長く続く

クレム ドゥ パルファム フレッシュペア 4,180円 日本人の肌に馴染む柔らかさを追求したクリームは、肌を包み込むように広がっていき、思わず自分で頬擦りをしたくなるほど。「持続性が約6時間」と長いにもかかわらず、近づいたときに初めて気が付くような、穏やかな香り。「フレッシュペア」は、透明感のある甘くフルーティな洋梨の香りで、男女問わず使える。







甘くゴージャスで女性らしい香り

LUAFEE ソリッドパフューム513 30ml 3,490円 持ち運びに便利なチューブタイプ。「513」はベースのジャスミンとムスクに、甘いピーチとローズが調和したゴージャスな香り。キャリアオイル配合で6-8時間ほど香りが長持ち。







敏感肌の人でも使える低刺激処方

SAKURA & NATURAL『フレグランスクリーム イランイラン』35g 1,680円 甘い香りやフローラル系の香りが好きな方におすすめ。クリーム状でふわっと優しく香る練り香水。高密着処方で、汗や水に強く、いい香りを長時間キープ。厳選した素材だけを使用しているので、敏感肌の人にも。







イメージは 「もとからいい匂いの人」

≫【全21アイテムの名品一覧へ】 嫌いな人がいない香り「香水よりもふんわり香る」 肌乗せフレグランス