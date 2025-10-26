通勤や子どもの送り迎えに自転車を利用している方は多いのではないでしょうか。より快適な乗り心地を求めて自転車をカスタムすることがあるかもしれませんが、それがじつは交通ルールに違反している可能性も…。そこで今回は警察庁交通局交通企画課 理事官・須永敦雄さん（取材当時）に自転車のルールについて教えてもらいました。

自転車に子どもは何人まで乗せられる？

自転車は原則として運転者以外の人を乗せる“二人乗り”はできません。ですが、一定の条件を満たせば、お子さんを同乗させることも可能です。自転車にお子さんと一緒に乗車している光景は街中でもよく見かけますが、実際に何人まで同時に乗車していいのでしょうか？

「まず運転者は必ず16歳以上でなければなりません。一般に使用されている普通自転車に幼児用座席を設けることで、小学校入学前のお子さん（6歳未満）を1人に限り乗車させることが可能です。また、“幼児2人同乗用自転車”であれば、同じ条件のお子さんを2人まで乗車させることができますよ」（須永敦雄さん、以下同）

●おんぶはOK。でも抱っこはNG！

なかには子どもをおんぶして乗せているという方もいるのでは？ 子どもをおんぶヒモで背負って乗車することは問題ありません。ですが、前抱っこをした状態（ヒモの有無関わらず）での運転は禁止されています。

「抱っこした状態で運転すると、お子さんが足に引っかかる可能性や安全面の問題もあります。また、おんぶヒモでの同乗が全国的に認められているのは4歳未満。ただし、運転者の年齢は16歳以上である必要がありますが、同乗できる子どもの年齢は自治体によって異なる（東京都の場合は6歳未満）ので、詳しくはお住まいの都道府県の条例や規則をご確認ください」

都道府県公安委員会規則によって異なる年齢ですが、小学生以上の同乗は全国どこでも禁止されています。小柄だから…といって安易な気持ちで同乗させることはＮＧなので、必ず従いましょう。

自転車グッズ、取りつけても「いいもの」「悪いもの」

最近では自転車にまつわる便利グッズも多数販売されていますよね。数ある自転車グッズの中で、取りつけることが禁止されているものがあるのでしょうか？ まず気になるのは「スマホスタンド」です。

「スマホスタンドをつけること自体は問題ありません。ですが、走行中にそのスタンドについているスマホを“ながら見”しての運転はNGです。昨年の道路交通法の改正で、罰則の対象になりました。一瞬見る程度なら問題ありませんが、注視することは非常に危険です」

一時期ニュースでも話題になった「傘ホルダー」。これは多くの人がNGと認識していますが、じつは取りつけること自体はNGではないそう。

「傘をつけるための器具の装着自体は問題ありません。ですが、実際にその傘をさしてしまうと、『積載している状態』になり、都道府県公安委員会規則の積載の制限（高さや幅）の違反に当たる可能性があります」

手で傘をさした状態は、視野の妨げや、風で煽（あお）られる危険性があります。これは、走行の安定性が害される状態。こういう状態での運転は、道路交通法で禁止され、罰則の対象となる可能性があるので、絶対にしないように気をつけましょう。

チャイルドシートは積載の制限は大丈夫？

積載の制限といえば、子ども用のチャイルドシートもある程度高さがありますよね？ これは問題ないのでしょうか。

「メーカーが安全基準に沿って製造しているチャイルドシートであれば、積載制限を超えることはありません。ただ、子どもが乗った状態となると、先ほど話した乗車人員の年齢や人数の制限にもつながってきます」

ちなみに、一般財団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席のSG基準では、前形の幼児用座席は、体重の上限が15kg以下で、後形の幼児用座席が24kg以下と定められています。使用する際は、安全性確保のため子どもの体重も確認するようにしましょう。

●自転車用トレーラーはOK？NG？

一度に大量の荷物を運ぶことができて便利な「サイクルトレーラー」や、子どもを運ぶ「チャイルドとレーター」も販売されていますが、これも問題ないのでしょうか？

「自転車1台でけん引できるトレーラーは1台までです。したがってその基準を満たしていれば問題はないのですが、トレーラーをけん引している場合は、道路交通法上の『普通自転車』には該当しないため、原則歩道を通行できません。また、都道府県によって規制が設けられている場合もあるので購入する際に問題ないか確認することをお忘れなく」

また、確認する際にどこのページをみればいいのかわからないこともありますよね。県ごとで自転車のルールを紹介しているページは多く、「〇〇県 自転車ルール」みたいな形でいちど検索してみるのがよさそうです。それでも不明な場合は、自転車販売店や最寄りの警察署に問い合わせてみるのも手。

日々の暮らしを快適に、そして安全にするためにも交通ルールはしっかりと守りたいもの。ぜひ参考にしてみてくださいね。