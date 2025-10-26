動物病院の前に着いた瞬間、全身で“拒否”を表現した超大型犬。必死に抵抗する姿が可愛すぎると大きな反響を呼んでいます。

話題の投稿は、記事執筆時点で391万再生を突破。「コントみたいで面白い」「たまらんｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物病院が大嫌いな超大型犬→ドアを開けようとしたら…想像を遥かに超える『拒否』】

病院に着くなり拒否反応

Instagramアカウント『doremi_nouta』に登場するのは、グレートピレニーズの女の子「ドレミ」ちゃん。もふもふの白い毛に包まれた大きな体は、思わず見惚れてしまうほど存在感たっぷりです。そんなドレミちゃんがこの日訪れたのは、動物病院だったそう。

しかし、飼い主さんが病院のドアを開けると、一瞬入るそぶりを見せたものの、くるりと向きを変えたといいます。頭を反対に向け全力で逃走！まるで「ここには絶対入りません！」と訴えているかのようです。

まさかのフェイント！？

飼い主さんも必死にブレーキをかけますが、ドレミちゃんの本気の力は強く、やや引きずられるような形になってしまったんだとか。飼い主さんに連れ戻されるたび、ドアの前で逃走を試みる“攻防戦”が繰り広げられることに。

数回目でいよいよ「入った！」かと思いきや、見事なUターン！まるで計算されたようなフェイントに、思わずクスッと笑えます。飼い主さんが踏ん張る姿と、巨大な体で引っ張るドレミちゃんの姿は、まさに“全力対全力”。メガネが落ちるほどの本気バトルだったようです。

ようやく入室すると…

そんな必死の攻防が続いた後、ついにドレミちゃんは覚悟を決めたようにゆっくりと病院の中へ。ところが、中に入ると一転してとてもおとなしくなったそう。獣医さんに撫でられると、まんざらでもない表情を見せる様子も。

あれほどの攻防を繰り広げた後とは思えないほど、病院の中では穏やかな目で先生を見つめるドレミちゃん。その愛らしいギャップが、ドレミちゃんの魅力をより引き立てていたのでした。

投稿には「入ると思いきや一周してさようならｗ」「Uターンするとこ賢いしウケ狙ってるみたいで面白い」「先生に向ける眼差しが可愛過ぎます♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『doremi_nouta』では、マイペースで愛嬌たっぷりなドレミちゃんの日常が多数投稿されています。大きな体と優しい表情のギャップに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「doremi_nouta」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。