Ryota氏「批判ばかりする人の心理は“満たされない不安”が原動力」 スルーのコツも伝授
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画『【心が未成熟】批判ばかりの人の心理と対処法／最終的にたどる人生の末路と共に解説』が公開された。発言者はカウンセラーで作家のRyota氏。動画では、批判ばかりする人の心理や、そういった人への具体的な対処法、さらには最終的にどのような人生を歩みやすいかまでを、わかりやすく解説した。
冒頭でRyota氏は「批判をするっていうことは、自分の方が正しいと思っているとか、あなたを下げたくなっているとか、いろんな目的はある」と指摘。背景として「それをまとめちゃうと“不満がある”。妬みや嫉妬、自己正当化の欲求から生じている」と、批判の裏にある心理構造を明かした。
さらに、「世の中いろんな人がいて、理解できない人がいるのも当然。すぐ否定してくる人とは『違う考えなんだな』と距離を置く姿勢が大切」と語る。そのうえで、「こういう人は、自分に自信がないからこそ『あなたを否定することで自分が正しいと確認したい』という心理に陥っている」と分析した。
また、批判ばかりする人ほど“自分語り”や他人との比較を好む傾向が強いとし、「相手が会話を独占して自慢話が止まらないのは、自己肯定感の低さゆえに、他者を通じて自分を正当化したいからなんです」と解説。
次に、そうした人たちへの対処法について「友人や知人なら、相手に強制権はありません。批判されたからといって、ダメなのかなと思う必要はない」とアドバイス。「『あなたはそう思ってるんですね。私はこれで楽しいので続けます』と主張してOK」とし、「そう割り切ることで相手に付け入る隙を与えず、無駄なストレスを減らせる」とスルー術を強調した。
また「批判を真に受けすぎると自分の自己肯定感が下がる。特に『普通は』や『皆そうしている』などの言葉には注意して」と警鐘も鳴らす。「普通は、という発言を“洗脳”の一手段と捉えるべき。人生は自己満足でいい。自分の楽しみや納得を軸に動くことが、批判に振り回されず自分らしく生きるポイント」と持論を展開した。
動画の結びには「批判ばかりの人は、自己成長が止まり、周囲に人がいなくなりがち。逆に自分のやりたいことをやる人は人生が明るくなる」と、ポジティブな自己実現こそが幸せへの近道であると力説。「批判に慣れてしまうのではなく、いろんなことに挑戦して自分の『楽しい』を集めて生きてほしい」と締めくくっている。
冒頭でRyota氏は「批判をするっていうことは、自分の方が正しいと思っているとか、あなたを下げたくなっているとか、いろんな目的はある」と指摘。背景として「それをまとめちゃうと“不満がある”。妬みや嫉妬、自己正当化の欲求から生じている」と、批判の裏にある心理構造を明かした。
さらに、「世の中いろんな人がいて、理解できない人がいるのも当然。すぐ否定してくる人とは『違う考えなんだな』と距離を置く姿勢が大切」と語る。そのうえで、「こういう人は、自分に自信がないからこそ『あなたを否定することで自分が正しいと確認したい』という心理に陥っている」と分析した。
また、批判ばかりする人ほど“自分語り”や他人との比較を好む傾向が強いとし、「相手が会話を独占して自慢話が止まらないのは、自己肯定感の低さゆえに、他者を通じて自分を正当化したいからなんです」と解説。
次に、そうした人たちへの対処法について「友人や知人なら、相手に強制権はありません。批判されたからといって、ダメなのかなと思う必要はない」とアドバイス。「『あなたはそう思ってるんですね。私はこれで楽しいので続けます』と主張してOK」とし、「そう割り切ることで相手に付け入る隙を与えず、無駄なストレスを減らせる」とスルー術を強調した。
また「批判を真に受けすぎると自分の自己肯定感が下がる。特に『普通は』や『皆そうしている』などの言葉には注意して」と警鐘も鳴らす。「普通は、という発言を“洗脳”の一手段と捉えるべき。人生は自己満足でいい。自分の楽しみや納得を軸に動くことが、批判に振り回されず自分らしく生きるポイント」と持論を展開した。
動画の結びには「批判ばかりの人は、自己成長が止まり、周囲に人がいなくなりがち。逆に自分のやりたいことをやる人は人生が明るくなる」と、ポジティブな自己実現こそが幸せへの近道であると力説。「批判に慣れてしまうのではなく、いろんなことに挑戦して自分の『楽しい』を集めて生きてほしい」と締めくくっている。
関連記事
カウンセラー・作家Ryotaが明かす「長年の付き合い、惰性で続けると危険」な理由
Ryota「無理して人間関係続けなくてOK」“満足できる数名”だけ残す極意を明かす
カウンセラーが断言！「人の事情を聞かない人は心が貧しい」-特徴7選
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。