ＫＯＡはカイ気配スタート、今期上方修正や中計など好感

ＫＯＡ<6999.T>はカイ気配スタート。２３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を６７２億円から６９４億円（前期比８．２％増）へ、営業利益を１７億円から２９億８０００万円（同２．５倍）へ上方修正すると発表した。円安の影響をはじめ、日本の産業機器向け需要の増加やアジアを中心としたＡＩ関連機器向けの伸長が要因。



あわせて配当方針の変更を発表。１株当たり年間配当金の下限値を年間３０円とし、連結配当性向３０％前後を目安とする方針を示した。更に、２０２７年度（２８年３月期）を最終年度とする中期経営計画を明らかにし、最終年度に売上高８００億円、営業利益７４億円とする目標を掲げた。これらが好感され買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS