リシュモン ジャパン合同会社 モンブランが、モダンカリグラフィーの第一人者である島野真希さんを講師に迎え、カリグラフィーのオンラインレッスンを開催します。

第一弾となる無料のオープンレッスンは2025年11月29日(土)と12月3日(水)に開催され、ホリデーシーズンに向けたグリーティングカードの書き方を学びます。

さらに、モンブラン筆記具購入者向けの特別なクローズドレッスンも2026年1月に予定されています。

モンブラン カリグラフィー オンラインレッスン

モンブランが、モダンカリグラフィーのプロフェッショナル、島野真希さんを講師に迎えたオンラインレッスンを開催！

手書きメッセージの温もりが見直される中、美しい文字を書くコツを学ぶ絶好の機会です。

オープンレッスンはモンブラン公式LINEアカウントを友だち登録すれば、どなたでも無料で参加できます☆

オープンオンラインレッスン「グリーティングカードを彩るカリグラフィー」

開催日時：

(1) 2025年11月29日(土) 14時〜15時

(2) 2025年12月3日(水) 19時〜20時

申込締切：(1)(2)ともに2025年11月27日(木)

開催方法：オンラインセミナー方式(Zoomウェビナー予定)

参加費：無料

対象：モンブラン公式LINEから応募された方どなたでも

準備物：Zoomに接続可能なPCまたはスマートフォン、お好きな筆記具と用紙

※本レッスンは一斉指導形式です。個別指導はありません。

間近に迫ったホリデーシーズンに向けて、“Happy Holidays”などの定番フレーズを美しく書くためのポイントや、カードを華やかに演出するコツを学びます。

初心者にもわかりやすく解説されるので、お手持ちのボールペンなどを使って気軽に参加できます！

モンブラン公式LINEアカウントを友だち登録し、応募フォームから申し込みましょう。

クローズドオンラインレッスン「あなたのお名前を美しく」

開催日時：2026年1月18日(日) 14時〜15時30分

開催方法：オンラインセミナー方式(Zoomウェビナー予定)

参加費：無料

対象：2025年11月15日(土)〜12月25日(木)の期間、対象店舗でモンブランの筆記具をご購入されたお客様

準備物：Zoomに接続可能なPCまたはスマートフォン、お好きな筆記具

※レッスンで使用する練習用シートは事前に発送されます。

対象店舗：モンブラン銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

モンブランの筆記具を購入された方限定の、より特別なカリグラフィーレッスンです。

少人数制で、アルファベットの正しい書き方を丁寧に学んだ後、ご自身のお名前を美しく綴る練習を行います。

レッスン中は講師との距離が近く、質問もしやすい環境。

書かれた文字を画面共有すれば、講師から直接アドバイスを受けることも可能です！

講師紹介：島野真希／Maki Shimano

5歳から筆を持ち、大学卒業後はブライダル業界を経てアーティストとして独立。

日本(東洋)と西洋の書道の融合を独自の解釈で表現し、モダンカリグラフィーの第一人者として活躍されています。

ラグジュアリーブランドの筆耕やコラボ商品の販売、教材の監修まで幅広く手がけ、著書も多数出版されています。

デジタルが主流の時代だからこそ、手書きのメッセージは特別な温もりを伝えます。

モンブランが提供するこの機会に、カリグラフィーの基本を学び、大切な人への想いを美しい文字で表現してみませんか☆

初心者の方も気軽に参加できるオープンレッスンから、より深く学べるクローズドレッスンまで、自分に合ったスタイルでカリグラフィーの世界に触れることができます。

モンブランが開催するカリグラフィーオンラインレッスンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホリデーシーズンに向けたグリーティングカードの書き方を学べる！モンブラン カリグラフィー オンラインレッスン appeared first on Dtimes.