YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ 」の動画【笑撃回答】「お母さんのどこが好き？」子どもの暴露に焦る母親たちが公開され、12人の子どもを育てるカリスマ助産師・HISAKOさんが、娘たちやママ友と繰り広げる赤裸々なトークが話題を呼んでいる。

動画の冒頭では、HISAKOさんが「今日は、とととりりに質問です。ママの好きなところを教えてください」と娘たちに質問。娘から「顔が可愛いところ」や「目、優しいところ、怒るところ」といった予想外の回答が飛び出し、お互いに「ママ、怒る？ちょっとしか怒らんやろ」「すずちゃんの方が怖い」と“誰が一番怖いか”のトークで盛り上がるシーンが展開された。

その後、娘たちが日常の“怒られる理由”や、5歳で「完食がキムチ」と驚きの食生活について告白。「夜中10時にお腹空いてキムチを山盛り食べる」など自由すぎる娘たちにHISAKOさんも絶句。「寝る前にキムチってすごいな。寝室めっちゃキムチ臭かった」とリアルな子育てあるあるを明かした。

また「泣いているときは励ましてあげるの？」「なんも言わない。じーっと見てる」など、姉妹の等身大のやり取りも微笑ましく、「スーちゃんいつも帰ってきたらギューしてくれる」「お互いが泣いているとき、ギューしてあげる」など家庭の温かさも垣間見える一幕も。ママについては「おっぱいブーム来てんねん」と無邪気に盛り上がり、「たまに優しいから好き」「マシュマロで肌と心に優しさを」など、お茶目な“好きなところ”トークが続いた。

終盤には「では最後にもう一回聞かせてもらっていいですか。トトとリリはママとスーちゃんのことが好きですか？」「ママだけ好き」「スーちゃんも好きだよ」と、素直な愛情表現も。「ギューしてあげんな、泣くでまた」と大盛り上がり。「本当にグダグダしてますね」とHISAKOさんも苦笑いしつつ、「チャンネル登録よろしくね！」と娘たちがカメラに呼びかけ、笑いあふれるまま動画は締めくくられた。

HISAKOさんは最後に「12人組んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と語りかけ、大家族ならではのリアルな日常をファンに届けている。

5歳児が語る『キムチ愛』に家族騒然
スーちゃんとリリーのお互いを思いやる優しさ
みんなでチャンネル登録を盛り上げよう!

12人産んだ助産師HISAKO＆長女すずが本音トーク！「うつは病気なんやからもう気にしない」

 助産師が断言「長期授乳・夜間授乳は子どもの心を豊かに！デメリットよりメリットを信じて」

 12人産んだ助産師HISAKO、子どもの自己肯定感「ただ存在を愛してると伝える」ことの大切さを熱弁！失敗だらけの子育てを告白

