12人産んだ助産師HISAKO、娘たちから「ママの好きなところは顔！」衝撃暴露に「もうグダグダしてますね」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ 」の動画【笑撃回答】「お母さんのどこが好き？」子どもの暴露に焦る母親たちが公開され、12人の子どもを育てるカリスマ助産師・HISAKOさんが、娘たちやママ友と繰り広げる赤裸々なトークが話題を呼んでいる。
動画の冒頭では、HISAKOさんが「今日は、とととりりに質問です。ママの好きなところを教えてください」と娘たちに質問。娘から「顔が可愛いところ」や「目、優しいところ、怒るところ」といった予想外の回答が飛び出し、お互いに「ママ、怒る？ちょっとしか怒らんやろ」「すずちゃんの方が怖い」と“誰が一番怖いか”のトークで盛り上がるシーンが展開された。
その後、娘たちが日常の“怒られる理由”や、5歳で「完食がキムチ」と驚きの食生活について告白。「夜中10時にお腹空いてキムチを山盛り食べる」など自由すぎる娘たちにHISAKOさんも絶句。「寝る前にキムチってすごいな。寝室めっちゃキムチ臭かった」とリアルな子育てあるあるを明かした。
また「泣いているときは励ましてあげるの？」「なんも言わない。じーっと見てる」など、姉妹の等身大のやり取りも微笑ましく、「スーちゃんいつも帰ってきたらギューしてくれる」「お互いが泣いているとき、ギューしてあげる」など家庭の温かさも垣間見える一幕も。ママについては「おっぱいブーム来てんねん」と無邪気に盛り上がり、「たまに優しいから好き」「マシュマロで肌と心に優しさを」など、お茶目な“好きなところ”トークが続いた。
終盤には「では最後にもう一回聞かせてもらっていいですか。トトとリリはママとスーちゃんのことが好きですか？」「ママだけ好き」「スーちゃんも好きだよ」と、素直な愛情表現も。「ギューしてあげんな、泣くでまた」と大盛り上がり。「本当にグダグダしてますね」とHISAKOさんも苦笑いしつつ、「チャンネル登録よろしくね！」と娘たちがカメラに呼びかけ、笑いあふれるまま動画は締めくくられた。
HISAKOさんは最後に「12人組んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と語りかけ、大家族ならではのリアルな日常をファンに届けている。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人