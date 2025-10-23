¡Úµð¿Í¡Ûà¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àïá²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¡© ¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÂçË¤Ãµ¤·¤ËÌöµ¯¡×¤ÊÍÎÏµåÃÄ¤È¤Ï
¡¡ÏÂÀ½ÂçË¤¤¬¤Ä¤¤¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤òÇ§¤á¤ë¤È£²£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£³¿ÍÌÜ¤Î¾µÇ§¤È¤Ê¤ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï½é¡£ËÜ¿Í¤ÏàÁ´µåÃÄ£Ï£Ëá¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒÀè¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎÌ´¤ËµåÃÄ¤âÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Î»³¸ý½Ó¡Ê°úÂà¡Ë¡¢£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë°ÊÍè¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äµåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¹Ô¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æº£¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾¤¹¤ë°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤³¤½º¸¥Ò¥¸¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤«¤é£²£³Ç¯¤Þ¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¡££³ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê£²£°¡¢£²£±¡¢£²£³Ç¯¡Ë¤Ëµ±¤¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿»°ÎÝ¡Ê£²£°¡¢£²£±Ç¯¡Ë¤È°ìÎÝ¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¡¢º¸Íã¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËüÇ½¤Ö¤ê¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÅÁÅýµåÃÄ¤Î¼çË¤¤Ë³¤¤òÅÏ¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Ï·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£º£µ¨Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢²¬ËÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ãæ¤Ç¤âÊÆÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤ÏÂçÃ«¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂçË¤Ãµ¤·¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Ç¤ÏÂ¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ËÜ¤òÀ§¤¬Èó¤Ç¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£°£²Ç¯£±£±·î¤ËÅÁÅýµåÃÄ´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿à¶¨Äêá¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Ï¼éÈ÷¤âÎÉ¤¯¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤Î¥à¥é¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾ðÊó¶¦Í¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ø¤Ï°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤â¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÈà¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤òµåÃÄ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¡£¼çË¤¤¬È´¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿½ÀÁ´ü´Ö¤Ï£±£±·î£±Æü¤«¤é£±£²·î£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ç¸ò¾Ä¤Ï£´£µÆü´Ö¡£Íèµ¨¤Ï¤É¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Î¤«Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£