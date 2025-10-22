FEMMUEの美容液がLDKでA評価♡ローズ バウンシーセラム

花のエッセンスで肌も心も満たすFEMMUE〈ファミュ〉の「ローズ バウンシーセラム」が、LDK the Beauty（2025年11月号）の保湿美容液部門でA評価を獲得♡角質層にうるおいを届ける8種のヒアルロン酸*2やパンテノール、レチナールを配合し、弾むようなハリとツヤを与えるプランピング美容液です。公式オンラインストアでは10%OFFキャンペーンも実施中で3,564円（税込）で購入可能です。

水分プランピングで毛穴ケア＆ハリ感

「ローズ バウンシーセラム」は、ダマスクローズウォーター1をベースに、8種のヒアルロン酸2とパンテノールが角質層まで浸透。毛穴をケアしながら肌をしっとりふっくらと整えます。

レチナールがハリとツヤを与え、うるおいのヴェールで外的ストレスから肌を守るのもポイント♡べたつかず密着感が高く、内側からにじむようなツヤ肌を叶えます。

*1ダマスクバラ花水

*2ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na

甘く優雅なダマスクローズの香り

ローズ バウンシーセラムは、合成香料不使用でダマスクローズ*3の自然な香りを楽しめます。肌にのせるたびに心まで満たされる、上品で優雅な香りは朝晩のスキンケアタイムを特別なひとときに変えてくれます。

保湿美容液としての効果と香りの心地よさが両立した、毎日使いたくなる逸品です。

*3ダマスクバラ花油

FEMMUEローズ バウンシーセラムでうるおい美肌を



LDK the BeautyでA評価を受賞したFEMMUE〈ファミュ〉の「ローズ バウンシーセラム」は、8種のヒアルロン酸*2やパンテノール、レチナールを配合した水分プランピング美容液♡

角質層までしっかり浸透し、毛穴ケアやハリ・ツヤを叶えます。公式オンラインストア限定で、今なら10%OFFの3,564円（税込）でお試しいただけるので、この機会にぜひ体感してください♪