巨額の負債で中小企業は絶対絶命...「倒産させないプロ」が生き残るためにできることを全部教えます。

YouTube動画「巨額の負債で中小企業は絶対絶命...『倒産させないプロ』が生き残るためにできることを全部教えます。」で、倒産回避の専門家・市ノ澤翔氏が、中小企業の本当の生き残り戦略について深く掘り下げた。動画冒頭、市ノ澤氏は「売上がどれだけあっても、結局、財務が問題ある会社は、いずれ倒産する。ほとんどの場合はこれが原因なんだよね」と断言。年商1億・3億円という数字に踊らされがちな風潮に警鐘を鳴らし、「年商なんて関係なくて、年商3億あったって貧乏社長は山ほどいます」という独自の見解を提示した。



続けて、市ノ澤氏は実例として、2020年開業の「スモールワールズ」（現・有明生産）の倒産を挙げた。同社は初年度こそ3億円超の売上を記録し、翌年には5億円以上まで伸ばしたものの、「赤字が9億円近く、負債総額が39億円という事態になった。6年かかっても返し終わらないという状況なので、継続は難しい」と財務体質の脆弱さを解説。ミュージアムなど箱ものビジネスは「最初の設備投資が重く、固定費が圧倒的に高い。売上が伸びてもその壁を超えられなければ利益は残らない」とその特性を語った。



また、中小企業が一度赤字と負債に陥ると、そこから回復しにくい構造的なリスクにも言及。「売上が増えても、原価・人件費・家賃など固定費が高く、お金が手元に残らない会社が大半。数字のマジックに惑わされてはいけない。強い会社かどうかは“残る利益・キャッシュ”の最大化で決まる」と強調した。



さらに、市ノ澤氏はコロナ禍で明暗を分けた企業として「ディズニーランドのように過去の利益蓄積があれば休業中も耐えられる。逆に走りながら利益を積み上げていない企業は一気にピンチを迎える」と指摘。時には「経営者にしかできない経営判断がある。時には損切りも重要」と経営判断の決断力の大切さを説いた。



動画の終盤、市ノ澤氏は「売上の最大化ばかり狙っても、弱い会社のままではすぐ吹き飛ぶ。BS（貸借対照表）が分かって、強い財務を作れる経営者になってほしい」と経営者に直球メッセージ。「今後も黒字経営ノウハウを配信するので、ぜひ学びを深めて“生き残れる会社”を一緒に目指していきましょう」と呼びかけ、視聴者の事業経営にエールを送る形で締めくくった。