iT30Pro C ブラック

株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXの「iT30Pro」を10月24日（金）から順次発売する。GN15（ISO100/m）、120gの小型軽量なクリップオンストロボ。

キヤノン、ソニー、ニコン、富士フイルム、OM/パナソニック用の5種類を用意。カラーバリエーションは、ブラックとシルバーを用意している。

ニコン用のシルバーモデルとOM/パナソニック用（ブラック/シルバー）は近日発売予定。

各社のTTL自動調光に対応するほか、GODOXのワイヤレストリガー「XPro」と同様に、2.4GHzワイヤレスXシステムを内蔵している。マスターモードとレシーバーモードの両方に対応する。

バッテリーは内蔵式で、満充電時は最大560回のフル発光が可能。充電にはUSB Type-Cを利用する。

ハイスピードシンクロ（1/8,000秒）や先幕・後幕シンクロが可能。ソニー用は「α9 III」のグローバルシャッター（1/80,000秒）に対応する。

背面には、タッチ操作に対応したカラースクリーンを搭載。アクセサリーシューへの取り付け部はクイックリリース仕様となっており、プッシュ操作でロックと解除が行える。

ブラック

シルバー

型番：iT30Pro C（ キヤノン ）、iT30Pro S（ソニー）、iT30Pro N（ ニコン ）、iT30Pro F（ 富士フイルム ）、iT30Pro O（OM/パナ ソニック ） フ ラッシュ モード：TTL/マニュアル ガイドナンバー：GN15（ ISO 100/m） シンク ロモ ード：ハイスピード（1/8,000秒）、先幕・後幕 ※ソニー用のみグローバルシャッター1/80,000秒に対応 フ ラッシュ 露出：±3ステップ（1/3ステップ刻み） マルチフ ラッシュ ：搭載（最大100回/100Hz） ワイヤレス機能：2.4GHz Xシステム（使用可能範囲：最大100m） 電源：900mAh（内蔵リチウム電池） 発光回数：約560回（フル発光時） リサイクル タイム：約1.5秒（フル発光時） 外形寸法：65×46×47mm 重量：120g 価格：1万6,280円